PiazzaPulita, Elsa Fornero: "Sussidi anche a chi lavora in nero". Proprio lei, che prese soldi legittimi ai pensionati

Già, anche nei giorni del coronavirus ci tocca sentire Elsa Fornero che pontifica in televisione. In giornate in cui gli italiani sono tempestati di pessime notizie, ecco che l'ex ministro delle Lacrime si palesa, con consueto sorrisetto beffardo, in collegamento con Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7 giovedì 2 aprile. Si parla di misure economiche, ché la Fornero - si pensi alla famigerata riforma delle pensioni - sa bene dove "grattare" i soldi. E si parla della possibilità di dare sussidi anche ai lavoratori in nero, possibilità alla quale in modo sorprendente la Fornero apre: "Sì, per tanti non è una scelta. Giusto darli anche a loro", afferma. Per carità, non si vuole entrare nel merito di questa affermazione: quanto sostenuto dalla Fornero lo condividono in molti e, pur lasciando parecchi dubbi, ha delle fondamenta. Non si può però fare a meno di mettere in luce il consueto paradosso: proprio lei, che prese dai pensionati italiani soldi legittimi, ora vorrebbe elargire denari a persone tecnicamente non legittimate a disporne. Insomma, ogni tanto sarebbe meglio tacere.