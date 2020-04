Giorgia Meloni contro von der Leyen: "Aiuti Ue sulle mascherine? E dove sono?"

03 aprile 2020 a

A tornare sull'intervento di Ursula von der Leyen su Repubblica di ieri, giovedì 2 aprile, è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia punta il dito, in particolare, contro il passaggio in cui la presidente della Commissione europea parla dell'emergenza-mascherine, ovviamente correlata alla pandemia da coronavirus. "Sorprendente von der Leyen a Repubblica. Dopo un po' di scuse dice che la Ue sta facendo tanto per noi, come spedire milioni di mascherine in Italia - premette la Meloni -. E voi ingrati dite che non ce ne sono negli ospedali", aggiunge con evidente e amarissima ironia. "Ma queste bellissime mascherine europee dove si trovano? Chiedo per un amico...", conclude con vis polemica la leader di FdI.