Coronavirus, Alessandra Ghisleri avverte Salvini: "Chiese aperte a Pasqua? Perché gli italiani non hanno gradito"

06 aprile 2020 a

Un campanello d'allarme per Matteo Salvini. A suonarlo è Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai e presidente di euromedia research. Si parla delle parole del leader della Lega, che ha chiesto la riapertura delle Chiese per Pasqua, nonostante l'emergenza coronavirus. E la Ghisleri, ospite in collegamento a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, spiega: "L'uscita di Salvini non è piaciuta molto agli italiani, la salute è al primo posto". E ancora, aggiunge: "In questo momento le persone hanno molta paura e hanno tutti ben compreso l'importanza di stare a casa". Una discreta tirata d'orecchie per Salvini, insomma. Inoltre, la Ghisleri snocciola qualche dato sul "pessimismo" degli italiani, "è altissimo, vicino alla soglia del 60%". Infine, conclude rimarcando come la maggior parte degli italiani bocci il rapporto con l'Europa. E sarebbe difficile fosse altrimenti.

