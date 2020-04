Giorgia Meloni a Quarta repubblica: "Usiamo chi percepisce il reddito grillino nei campi o per la spesa agli anziani"

06 aprile 2020 a

a

a

"Perché non usiamo coloro che prendono il reddito di cittadinanza per portare la spesa agli anziani o per dare una mano a lavorare nei campi?". Giorgia Meloni, ospite di Quarta repubblica tornata dopo la guarigione di Nicola Porro dal coronavirus, lancia la sua proposta per "reintegrare" nella vita attiva chi percepisce il reddito grillino. Un buon modo per "stanare" Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli, i grandi sostenitori della misura.

"Sfruttano il virus per favorire l'immigrazione illegale". Meloni svela la vergogna di sinistra e Bellanova



La critica della leader di Fratelli d'Italia è però a tutto il governo: "Ci siamo prestati molto volentieri a partecipare alla cabina di regia, ma le proposte accolte di Fratelli d'Italia sono zero. Abbiamo ritirato tutti gli emendamenti e lasciati 20, voglio vedere quanti ne approvano". "Io penso a correggere il decreto Cura Italia, che io chiamo decreto di marzo perché fatto per tamponare, dove il governo sta facendo la guardia bianca della burocrazia. Perché qui è tutto ferma ma la burocrazia sta li. Abbiamo fatto richieste per le libertà d'impresa, è normale la contrattazione sindacale per accedere alla cassa integrazione? Abbiamo chiesto la sospensione del tetto al contante? Qui rischiamo la desertificazione del sistema produttivo, ma nessuna proposta è stata accolta".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.