Mentana, sondaggio Swg: fiducia in Conte al 50%. M5s e Pd: affidarsi alla Cina, non all'Europa

07 aprile 2020 a

a

a

Fiducia nel governo e nella Cina, non nell'Europa. Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana fotografa una realtà sconcertante, soprattutto dalle parti della maggioranza. Secondo l'ultima rilevazione, secondo il 50% degli intervistati l'efficacia di Giuseppe Conte e compagni nella gestione dell'emergenza coronavirus è "molta, o abbastanza".

Giudizio positivo, dunque, e in impennata. Il 9 marzo lo stesso dato era al 30%, addirittura al 22% il 13 gennaio. Con l'epidemia Palazzo Chigi ha raddoppiato il gradimento, l'esatto opposto di quanto sta accadendo all'Unione europea, passata dal 42% del 2019 al 27% del 2020. Ma a chi affidarsi se non a Bruxelles? Il 51% degli elettori di centrodestra dice Stati Uniti, il 53% di quelli del Movimento 5 Stelle (e il 45% del Pd) alla Cina. Sì, proprio quelli che hanno diffuso la pandemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.