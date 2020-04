Mario Monti: "L'Italia non avrà gli eurobond? Colpa di Lega e M5S che li hanno resi indigesti all'Europa"

07 aprile 2020 a

“Se non avremo gli eurobond, sarà soprattutto causa di coloro che oggi dicono: o eurobond o morte”. Mario Monti ha un bersaglio fisso nella mente quando parla ai microfoni di Radio Rai1 mentre è in corso l’Eurogruppo. “Ci sono delle dichiarazioni - ha dichiarato l'ex premier - ripetute tante volte in questi anni dai sovranisti italiani, ripetute dalla Lega ma anche dai 5 Stelle, che hanno reso sempre più indigesto all’Europa parlare di eurobond”. Poi arriva il consiglio per Giuseppe Conte: “Fossi il governo italiano non mi impiccherei agli eurobond”. Ciò che più conta per Monti è che dall’Eurogruppo arrivi una “proposta ampia di supporto. Ed è giusto che l’Italia cerchi di indirizzare questo pacchetto nella direzione auspicata dal Paese stesso. Ma non mi intestardirei sugli eurobond - ribadisce il senatore a vita - ci sono altri modi molto accettabili con cui l’Europa può aiutare l’Italia”.

