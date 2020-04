Il governo pone la fiducia sul decreto Cura Italia: per Giuseppe Conte il Parlamento è un optional

07 aprile 2020 a

Il governo pone la fiducia sul decreto Cura Italia. La discussione è fissata per mercoledì 8 aprile al Senato, mentre il voto di fiducia si terrà giovedì verso ora di pranzo: è quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Per Giorgia Meloni con questa mossa “viene definitivamente smascherata la farsa della presunta volontà di condivisione da parte del governo Conte. Mi chiedo a cosa siano servite ore e ore di riunione con le opposizioni se la maggioranza aveva in mente di blindare il provvedimento”. Insomma, si confermerebbe la scarsa voglia (per usare un eufemismo) dell’esecutivo di dialogare e di trovare un accordo con il centrodestra. “Evidentemente Conte - è la considerazione della Meloni - non è in grado di mettere d’accordo la sua litigiosa maggioranza e preferisce sbarrare la strada alle tante proposte migliorative che avevamo predisposto”.

