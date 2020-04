Matteo Salvini a DiMartedì: "Lombardia colpevole per il coronavirus? Ogni anno cura 100mila italiani dalle altre regioni"

07 aprile 2020 a

A Matteo Salvini, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, bastano pochi secondi per zittire chi dà la colpa alla Lombardia e alle sue autorità per essere stata travolta dal coronavirus. La regione sta pagando il più alto tributo di contagi, vite umani e danno economico d'Italia nella battaglia contro il contagio, eppure per molti (Marco Travaglio e Fatto quotidiano per primi, ma pure Gad Lerner) le responsabilità dell'epidemia sono da addebitare interamente al governatore Attilio Fontana, alla Lega e al sistema sanitario regionale.

"Se qualcuno poi vuole fare polemica politica, la fa... - allarga le braccia Salvini -. Ma l'anno scorso la Regione Lombardia è quella che ha ospitato più ammalati da tutte le altre Regioni d'Italia per farsi curare negli ospedali lombardi, pubblici e privati, 100mila cittadini". Chiaro, no?

