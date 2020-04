Coronavirus, Giorgia Meloni sui migranti: "Il governo tedesco se li riprenda e ci restituisca i nostri soldi"

08 aprile 2020 a

Mentre l’Eurogruppo è in una fase di stallo, dopo l’inconcludente trattativa durata sedici ore, l’Italia è alle prese con la questione dei migranti, che ciclicamente si ripresenta. Giorgia Meloni ha accusato duramente Berlino per la vicenda Alan Kurdi: “La nave con a bordo un’organizzazione non governativa tedesca (SeaEye) continua a pretendere di sbarcare immigrati clandestini a casa nostra, che va a prendere in acque territoriali libiche e punta verso Lampedusa”.

Nell’isola siciliana la situazione è critica perché non c’è più spazio per tenere in quarantena i migranti che sbarcano. “In piena emergenza coronavirus - ha commentato la leader di Fratelli d’Italia - mentre gli italiani sono segregati in casa, qualcuno pretende che apriamo le porte a gente che arriva dai territori nei quali non c’è alcun controllo”. La pazienza della Meloni è colma: “Caro governo tedesco, restituisci i soldi che abbiamo messo nel Fondo salva Stati con i quali pretendi di salvare le banche tedesche e riprenditi gli immigrati clandestini, che le tue organizzazioni non governative pretendono di sbarcare in Italia”.

