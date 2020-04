Giuseppe Conte alla Bild: "Abbiamo bisogno degli eurobond. Altrimenti cancelliamo l'Europa e ognuno per sé"

08 aprile 2020 a

a

a

Giuseppe Conte ha parlato con la Bild dello stallo che sta caratterizzando l’Eurogruppo. Dopo sedici ore di riunione, non è andata a buon fine la trattativa sulle soluzioni da adottare per contrastare la crisi economica generata dal coronavirus. Grazie alla costante pressione dei partiti dell’opposizione, il governo italiano continua a respingere la proposta del Mes e insiste sugli eurobond. “Ne abbiamo bisogno per non perdere competitività - ha spiegato il premier alla televisione tedesca - la Germania non ha vantaggi se l’Europa sprofonda nella recessione. Dobbiamo sviluppare gli strumenti fiscali necessari”. Conte ha sottolineato che non pretende che tedeschi e olandesi paghino i debiti dell’Italia “ma vanno allentate le regole di politica fiscale, altrimenti dovremo cancellare l’Europa e ciascuno farà le cose per proprio conto”. Insomma, il premier in pieno stile leghista avvisa l’Ue che l’Italia è pronta a fare da sola se necessario.

"Fase 2 subito o l'Italia si spegne": le aziende del Nord mettono alle strette Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.