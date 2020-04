Matteo Salvini contro Die Welt: "Sciacquatevi la bocca quando parlate di Italia. Vi siete arricchiti con l'euro"

09 aprile 2020 a

"Sciacquatevi la bocca". Matteo Salvini non ha preso bene il titolo con cui Die Welt ha insultato l'Italia. Il giornale tedesco, a ridosso della riunione dell'Eurogruppo che si è conclusa con un nulla di fatto, ha scritto: "Gli Italiani devono essere controllati... La mafia aspetta soltanto una nuova pioggia di soldi da Bruxelles". Una frase che ha mandato su tutte le furie il leader della Lega: "Vergognatevi. Vergognatevi e sciacquatevi la bocca quando parlate di Italia. Vi siete arricchiti grazie a una moneta e a un’Unione utili solo alla Germania e adesso ci volete 'controllare' e dare lezioni??? Meglio soli, liberi e forti come eravamo e come potremo tornare ad essere, che umiliati, controllati, impoveriti e male accompagnati" si è sfogato in un lungo cinguettio. Non solo, perché l'ex ministro dell'Interno ha voluto portare l'argomento anche in Aula al Senato. Qui Salvini ha parlato di "pessimo gusto, dichiarazioni che fanno schifo", per poi concludere: "Ci aspettiamo le scuse".

