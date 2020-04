Ciriaco De Mita, paura per l'ex presidente del Consiglio ricoverato in ospedale ad Avellino

09 aprile 2020 a

a

a

Paura per l'ex presidente del Consiglio ed ex leader della Democrazia Cristiana Ciriaco De Mita, Il sindaco di Nusco è ricoverato dal pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, nel reparto di cardiologia dell'ospedale Moscati di Avellino. Il politico irpino ha infatti problemi cardiaci e resterà nel nosocomio almeno fino a domani. A quanto si apprende non presenta alcun sintomo compatibile con l'infezione da coronavirus. De Mita, 92 anni compiuti lo scorso mese di febbraio, sta svolgendo precauzionalmente una serie di esami diagnostici. Trascorrerà la notte in osservazione presso il reparto di cardiologia, anche se - assicurano fonti a lui vicine - le sue condizioni sarebbero comunque buone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.