Eurogruppo, Claudio Borghi accusa Gualtieri con la bozza del 24 marzo: "Migliore e senza Mes, finiti in trappola in 15 giorni"

“Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà”. Scrive così Giuseppe Conte su Twitter, all’indomani dell’accordo raggiunto dall’Eurogruppo che è valso al premier le critiche dei partiti di opposizione, ma anche di quelli della maggioranza, M5S in primis. Fino a qualche ora prima della riunione, Conte assicurava che l’Italia avrebbe detto no al Mes e continuato ad insistere sugli eurobond. Quest’ultimi ovviamente sono stati negati, ma il fondo salva-Stati e le nuove misure legate al coronavirus sono state approvate. La decisione finale spetterà al consiglio europeo, ma intanto Conte e il suo ministro dell’economia sono finiti nell’occhio del ciclone. “Gualtieri ha pure il coraggio di dire che ‘prima c’era solo il Mes’”, ha commentato Claudio Borghi sui social, dove ha rilanciato la bozza dell’Eurogruppo del 24 marzo. “Era infinitamente migliore e senza Mes. Quindici giorni di tempo - ha accusato il deputato leghista - buttati per metterci in trappola”.

