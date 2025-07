Sinner contro Nardi a Wimbledon: quando giocano e dove vederla

A Wimbledon 2025, martedì 1 luglio segna l’esordio di Jannik Sinner, numero uno al mondo, nel primo turno del torneo. Il tennista italiano affronta un derby azzurro contro Luca Nardi, numero 94 del ranking ATP, sul campo Centrale. Dopo la recente sconfitta contro Bublik ad Halle, Sinner punta a iniziare con il piede giusto il suo percorso nel prestigioso torneo londinese. Il match rappresenta una sfida inedita, poiché i due giocatori non si sono mai incontrati in carriera, rendendo l’appuntamento ancora più atteso dai tifosi italiani.

L’orario previsto per l’inizio di Sinner-Nardi è intorno alle 14:00 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, che dedica ben undici canali al torneo, con Sky Sport Tennis in primo piano per le sfide del Centrale, tra cui il derby azzurro.

Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in streaming su piattaforme come Sky Go e Now. Oltre al match di Sinner, Sky trasmetterà le partite più significative disputate sugli altri campi, offrendo una copertura completa di Wimbledon 2025.Per Sinner, questa è un’occasione cruciale per consolidare la sua leadership mondiale e dimostrare il suo valore sull’erba londinese, superficie che richiede grande adattamento. Nardi, dal canto suo, cercherà di sorprendere il connazionale con il suo gioco aggressivo. L’attesa è alta per un incontro che promette emozioni, con il pubblico italiano pronto a sostenere i suoi talenti in una cornice leggendaria come Wimbledon