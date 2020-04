Lockdown, Matteo Renzi chiama la Fase 2: "Dobbiamo ripartire o la pandemia diventerà carestia"

10 aprile 2020 a

“È giunto il momento di iniziare a pensare alla riapertura. Dobbiamo ripartire o l’emergenza sanitaria diventerà sociale e la pandemia diventerà carestia”. Matteo Renzi è contrario al prolungamento fino a maggio del lockdown e chiede a gran voce lo sviluppo della Fase 2: la sua teoria è sempre la stessa, l’Italia dovrà convivere con il coronavirus almeno per un paio d’anni ed è quindi inutile rimanere rintanati in casa mentre il Paese fallisce. “Nelle prossime ore spero che il presidente del Consiglio sia nelle condizioni di annunciare qualche apertura. Se non si riparte - avvisa il fondatore di Italia Viva - si muore. Non credo a un’Italia che vive di reddito di cittadinanza felice e contenta. C’è bisogno di tornare a produrre, basta con gli alibi europei. Intanto preoccupiamoci di quello che fa l’Italia”.

