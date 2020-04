Matteo Salvini e i migranti arrivati a Pozzallo: "Italiani chiusi in casa, clandestini liberi di sbarcare. Assurdo"

12 aprile 2020 a

"Italiani chiusi in casa, clandestini liberi di sbarcare". Matteo Salvini sbotta dopo l'ultimo sbarco di immigrati a Pozzallo e in un post pubblicato sul suo profilo Twitter attacca: "Sono arrivati anche oggi in 100 a Pozzallo, dove è già in quarantena un immigrato sbarcato in Sicilia col virus". Questi migranti, continua il leader della Lega, "verranno trasferiti in un altro centro della provincia, mentre i trafficanti di esseri umani si fregano le mani per il business che prosegue indisturbato. Assurdo".

E' assurdo e "irrispettoso per la Sicilia, offensivo per i Siciliani, irriguardoso verso le Istituzioni dell'Isola, questo ennesimo atto di prepotenza di chi autorizza uno sbarco di migranti al porto di Pozzallo in questi giorni di straordinaria emergenza epidemiologica", continua il deputato siciliano della Lega Nino Minardo. "Un gesto arrogante verso la nostra gente, scavalcando il Ppresidente della Regione e ignorando il sindaco e la sua richiesta di non autorizzare sbarchi dopo il caso del ragazzo egiziano risultato positivo al Covid-19 e ancora in isolamento al porto", conclude.

