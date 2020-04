Daniela Santanchè, il dubbio su Giuseppe Conte: "Attacco a Salvini e Meloni in tv per distrarre l'Italia dai suoi fallimenti?"

13 aprile 2020 a

Non sarebbe stato un autogol. Per Daniela Santanchè l'attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni e Matteo Salvini in conferenza stampa non è stato uno scivolone, ma un piano ben pensato. Il motivo? Secondo la senatrice di Fratelli d'Italia il premier avrebbe trovato così il modo di sviare l'opinione pubblica. "Conte ha creato apposta l’incidente, come arma di distrazione di massa. Talmente in imbarazzo per avere promesso nelle precedenti conferenze stampa soldi che non sono ancora arrivati ne’ si sa come e quando arriveranno che forse ha preferito far parlare della polemica anziché degli italiani che non arrivano a fine mese”.

Per la Santanchè la libertà di informazione va preservata sempre, ma la commissione di Vigilanza Rai deve verificare che ci sia "un uso istituzionalmente corretto e super partes degli spazi televisivi dedicati alla informazione". D'altronde, quello di Conte alla tv di Stato, è sembrato un vero e proprio comizio. La conferenza era stata indetta per chiarire ai cittadini il prolungamento del lockdown al fine di far fronte all'emergenza coronavirus e non per zittire le opposizioni.

