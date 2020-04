Matteo Salvini contro Conte: "Insulta Lega e Mentana, è un'ossessione. Pensi alle mascherine, e se non vuole il Mes..."

13 aprile 2020 a

Quella di Giuseppe Conte "è una ossessione". Parola di Matteo Salvini e della Lega, che commentano la nota ufficiale con cui il premier ha ribadito la legittimità del suo attacco politico allo stesso Salvini e a Giorgia Meloni, nel suo discorso a reti unificate dello scorso weekend. Un cortocircuito istituzionale mai verificatosi prima.

"Anche a Pasquetta il governo trova il tempo di attaccare Lega, opposizioni e giornalisti, una vera e propria ossessione - spiega il Carroccio -. Gli Italiani gradirebbero lo stesso impegno del governo nel fornire almeno una mascherina protettiva ad ogni cittadino, invece di chiacchiere. Oppure nel garantire il pagamento della cassa integrazione in tempi decenti e non fra settimane, come accadrà". La Lega sottolinea che serve "aiutare le imprese con soldi veri, e non solo a parole o con debiti". "Se l'obiettivo di sconfiggere il virus è comune, la smettano di insultare e di aspettare dall'Europa un aiuto che non arriva da un mese, e che ancora non arriverà. Altro che Mes più o meno leggero, inserito nel 'pacchetto' approvato di recente dall'Eurogruppo a Bruxelles alla presenza del governo italiano". E se davvero il governo Conte è contrario al Mes, spiega Salvini, "basta che calendarizzino e votino la Proposta di Legge depositata dalla Lega per la revoca del Trattato. Pd e 5Stelle lo facciano e noi ci siamo!".

