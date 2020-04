Lockdown e Fase 2, la sottosegretaria Bonaccorsi: "Stabilimenti balneari riaperti, quest'estate andremo al mare"

13 aprile 2020 a

"Questa estate andremo al mare", Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria ai Beni culturali, assicura agli italiani, via Rainews24, che il governo sta lavorando alla riapertura degli stabilimenti balneari come uno dei primi passi della Fase 2 dopo il lockdown per coronavirus, la cui fine graduale è prevista per il 3 maggio. "Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento".

