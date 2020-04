Annamaria Bernardini De Pace rivela a Libero perché Giuseppe Conte e l'Italia divorzieranno

Annamaria Bernardini De Pace 15 aprile 2020 a

Seguitemi. Vi racconto la storia di una famiglia. Facciamo finta che lei si chiami Italia e lui Geppi. Non si erano mai frequentati. Poi, improvvisamente, lui le è piombato addosso, spinto da una serie di amici mattacchioni, alcuni di loro organizzatori dei più divertenti gay pride. Italia dapprima ha ignorato Geppi, poi - quando lui ha cambiato il giro dei suoi amici, non rinunciando però al confidente e amico del cuore Rocco, considerato suo Grande Fratello, ha cominciato a interessarsi a lui: ha scoperto che fa – anzi faceva – l’avvocato, che insegna (ma non si sa cosa), che non è molto popolare e che spesso trascorre i weekend in Inghilterra. Geppi ha corteggiato Italia, si è imposto ed è diventato il suo Premier marito: non c’è stata nessuna alchimia erotica, nessun amore di testa, né tantomeno il subbuglio del cuore. Naturalmente Italia ha dovuto mantenerlo sin dall’inizio, e lui ha fatto i capricci per avere autisti, scorte, uffici e un tenore di vita altissimo. Italia non è riuscita a innamorarsi finché non è scoppiata la peste del COVID e Geppi ha preso, solo allora, a sollecitare, a smuovere e addirittura a eccitare alcune parti del sontuoso corpo di Italia. Non ben identificate. Anche se sono cominciati a proliferare gruppi di sostenitori intorno alla famiglia di Geppi e Italia, dagli amici del Fatto alle Bimbe di Geppi.



Italia però, dopo un po’, sempre più incredula e confusa, chiusa in casa dal marito che voleva gestirsi direttamente questo nuovo mondo social e sociale, ha cominciato a preoccuparsi anche dei frequenti contatti di Geppi con Europa, dai più conosciuta come una mistress esperta in unghiate e frustate sulla schiena, alternate a moine e rassicurazioni: “Ma dunque Geppi è sadomaso?”, si chiede Italia che, per la verità, aveva già scoperto che nel recente passato Geppi aveva frequentato una mistress tedesca che poi, ammalatasi, gli aveva lasciato il cellulare di Europa per incontrarla direttamente.



Italia allora, obbligata da Geppi a restare in casa, non sa più che fare: vede Geppi quasi quotidianamente dare appuntamenti al balcone, raccontando a tutti gli affari della malcapitata moglie (con dovizia di particolari sugli organi – anche malati - di lei e sulle sue abitudini private e pubbliche), le dà appuntamento e non si presenta; quando lo perde di vista lo ritrova (eccitato ma piangente) in un angolo, al telefono con Europa; mentre Rocco, garrulo e spensierato, sbucando dal corridoio, gli porge i fogli scritti che lui dovrà recitare all’appuntamento serale con i suoi antagonisti e i fan di Italia. Per colpire poi (con freccette peraltro innocue) i vari “Mattei”, che corteggiano la moglie via Skype, Houseparty o Zoom, giacché tutti perimetrati in casa.



In questo scoppio di nuovi interessi e del solito interesse a confini chiusi, Geppi non è più il mantenuto d’Italia, ma l’ex avvocato che le si sta proponendo come eroe, recitando una passione senza fine di amore e morte: un melodramma italiano, nel quale Italia/Traviata cerca di ignorare la pur silenziosa gelosia di Rocco/Otello. E intanto si interroga su “La maschera e il volto”. La convivenza ormai è diventata impossibile. Italia massacrata, sacrificata, rinchiusa e disinformata, è preoccupata per il suo futuro, essendole rimasto soltanto il denaro per mantenere Geppi e i suoi inutili e sfaticati figli di primo letto, gli insetti parlanti e canterini; quando dopo Pasqua rimane folgorata da una faccia seria, che la scruta dai social. A quel punto Italia decide: “Quello sarà il mio secondo marito. Sarà il mio salvatore, il salvatore di Italia. Mi devo liberare di Geppi”.



Di nascosto, riesce a chiamare un avvocato divorzista - liberale e sovranista - che subito appoggia la sua idea e spiega a Italia che prima si cercherà di ottenere un ordine di protezione, allontanando Geppi dalla casa, perché schiavista, molesto e mobbizzante. Poi, si procederà con una causa di separazione con addebito a lui della colpa per aver violato i doveri di solidarietà morale e materiale, di fedeltà (con 50 sfumature sessuali) e di collaborazione, essendosi limitato a considerare il matrimonio una coabitazione forzata. Italia è finalmente felice, uscirà nel mondo, punirà la mistress Europa, non dovrà neppure mantenere Geppi, perché responsabile della separazione; i suoi figli lo seguiranno chissà dove e lei si butterà, felice e speranzosa di recuperare tutte le sue finanze, fra le braccia del Drago Mario.



