Silvio Berlusconi apre al Mes, Matteo Salvini attacca: "Svelata la fregatura"

"Svelata la fregatura". La risposta di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi? Su Facebook, attraverso Yanis Varoufakis. Impensabile? Fino a un certo punto: il leader di Forza Italia in collegamento con Floris a DiMartedì ha aperto nettamente al Mes, dichiarandosi "opposizione responsabile" in contrasto, dunque, con Lega e Fratelli d'Italia.

Una doppia frattura con Salvini, nel merito e nella forma, a cui il Capitano replica condividendo, non a caso, un'intervista che l'ex ministro greco delle Finanze, economista di ultra-sinistra che in comune con certi colleghi "leghisti" ha però un approccio fortemente euro-scettico, ha rilasciato sempre al talk politico di La7. Varoufakis, ovviamente, vede il Mes come il fumo negli occhi e avverte l'Italia: senza eurobond, tra qualche mese arriverà inevitabile l'austerity di Bruxelles (e a catena l'uscita dall'euro). E Salvini rilancia questa tesi, con enfasi. E chi vuol intendere, intenda.

