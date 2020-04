Giuseppe Conte, il sondaggio di Alessandra Ghisleri: cala la fiducia nel premier. Coronavirus, perché è un segnale pesantissimo

16 aprile 2020 a

C'è una sondaggista che non sbaglia mai ed è Alessandra Ghisleri, la direttrice di Euromedia Research, la "maga" stando al nomignolo che le ha affibiato Augusto Minzolini. Ed è proprio Minzolini, in un retroscena pubblicato su Il Giornale, a dar conto di alcuni dati snocciolati dalla Ghisleri e che, sull'emergenza coronavirus, iniziano a tratteggiare uno scenario differente. Al centro c'è Giuseppe Conte, il premier nel mirino delle opposizioni e che però, fino ad oggi, ha continuato a salire in termini di gradimento e fiducia. Un fenomeno, va detto, che sta interessando sostanzialmente tutti i leader dei governi alle prese con la pandemia. Il meccanismo, in verità, è piuttosto semplice: sondaggisti, sociologi ed esperti considerano normale l'impennata della fiducia per le figure più esposte nel momento della paura, è una sorta di meccanismo di identificazione, un meccanismo difensivo.

Eppure, come detto, qualcosa sta cambiando. Lo dimostrano le cifre citate da Minzolini e attribuite, appunto, alla Ghisleri. Cifre citate dopo le parole di Matteo Renzi, secondo il quale "tra un mese o poco più" l'opinione pubblica si accorgerà del disastro economico, e dunque cambierà la percezione sull'operato di Conte. E, forse, la percezione sta già cambiando. "Qualche segnale c'è", conferma Minzolini. Infatti "nei sondaggi della maga Ghisleri, il gradimento di Conte sta scendendo, ora è al 47%". Vuol dire poco, visto che gli altri politici sono al di sotto. Tanto, invece se si tiene conto che il gradimento di uno che l'emergenza l'ha affrontata bene, come Luca Zaia, in Veneto è all'84%", rimarca Minzolini. Ma vuol dire tanto, soprattutto, se si tiene conto che in un momento in cui, fisiologicamente, la fiducia dovrebbe salire ancora, questa sta calando. Per Conte, insomma, i nodi stanno per venire al pettine.

