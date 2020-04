Matteo Salvini contro Rocco Casalino: attacco di Conte in tv e "strane pressioni", "risponda alla vigilanza Rai"

16 aprile 2020 a

Matteo Salvini vuole trascinare in Vigilanza Rai Rocco Casalino affinché venga sentito e risponda all'accusa di avere costretto il servizio pubblico a trasmettere la conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte lo ha attaccato pesantemente, insieme a Giorgia Meloni. “La sua convocazione potrebbe scattare in un solo caso, clamoroso e assai improbabile: se il presidente della Rai Marcello Foa e il suo amministratore delegato Fabrizio Salini dovessero autodenunciarsi, confessando di subire pressioni dal portavoce del premier”, spiega a il Fatto quotidiano un esponente del'opposizione in Vigilanza dove l’audizione dei due manager dovrebbe tenersi la prossima settimana. La speranza è che Foa, voluto dallo stesso Salvini, accenni alle pressione di Palazzo Chigi sull'azienda.

E un'altra speranza è che il Pd e soprattutto Italia Viva di Matteo Renzi si accodino alla richiesta. In questo modo, con la richiesta di audizione di Casalino in Vigilanza, si creerebbe tensione nella maggioranza di governo che potrebbe esplodere sotto le sue stesse contraddizioni. Ma al momento mancano gli appigli e non solo per la nota con cui Palazzo Chigi ha chiarito di non aver mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate e via Facebook, ma “di aver trasmesso il segnale audio video in hd mettendolo a disposizione di tutti e di tutte le reti televisive”.

