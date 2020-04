Matteo Renzi, il coronavirus non lo cambia: precipita nei sondaggi, superato pure da Crimi tra i leader

18 aprile 2020 a

“Matteo Renzi continua a fare Matteo Renzi”. Lo scrive Fabrizio Roncone su Sette, che porta alcuni esempi per dimostrare che l’ex premier non è cambiato neanche con il coronavirus. “Si agita, sentenzia, attizza inciuci (è bastata una lettera di Mario Draghi al Financial Times per fargli immaginare un ribaltone a Palazzo Chigi), polemizza. Non si capisce mai se in lui prevalga il perverso istinto di continuare ad essere ‘il Bomba’ o se sia ispirato da qualche bizzarro calcolo politico”: è l’affondo duro nei confronti di Renzi, ma supportato dai numeri. Italia Viva nelle intenzioni di voto è precipitato al 2,2% e addirittura l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pone l’ex premier all’ultimo posto nella classifica di gradimento degli italiani per i leader: Renzi è preceduto addirittura dal grillino Vito Crimi.

