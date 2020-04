Coronavirus, cabina di regia tra governo e regioni. Bonaccini: "A Conte 4 richieste per Fase 2 e ripartenza"

18 aprile 2020 a

"Linee guida decise dal governo, ma autonomia per le regioni". Stefano Bonaccini, governatore Pd dell'Emilia Romagna, anticipa le quattro richieste degli Enti locali al governo avanzate durante la cabina di regia per l'emergenza coronavirus. In videoconferenza si è parlato di Fase 2, ripartirenza economica e riaperture di negozi e attività.

"Le questioni poste - ha spiegato Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - riguardano essenzialmente 4 aree": il coordinamento delle fasi della "ripartenza", la revisione dei tempi delle città, riavviare il motore economico del Paese e infanzia e scuola. Quattro punti su cui, per i governatori, vanno contemperate le esigenze di regole omogenee con quelle di adeguare la ripartenza alle specificità territorali significative, anche attraverso misure graduali.

