Mario Monti e il mes: "La troika arriva per colpa dei sovranisti". Attacca Meloni, Salvini e Conte: "Non può dire la verità"

19 aprile 2020 a

a

a

"Sovranisti tragicomici, soo loro che fanno arrivare la troika". Mario Monti, intervistato da Repubblica, colpisce duro Matteo Salvini e Giorgia Meloni, "colpevoli" di opporsi al Mes, ribaltando in poche righe la storia, visto che di fatto è stato proprio Monti, in anni in cui di sovranismo non si parlava neppure, a governare in Italia proprio come surrogato del commissariamento dell'euro-finanza.

"Colao come Monti, fra poche settimane...". La profezia di Sallusti fa tremare Conte: cosa deve aspettarsi





Ma l'ex premier ce l'ha anche con Giuseppe Conte: "Governare, per me, significa dire la verità ai partiti e ai cittadini, anche quando questo significa prendere misure impopolari. Conte, invece, ha prima governato con due forze populiste e adesso con una di queste come primo partito della maggioranza. Così deve muoversi - pur avendo mostrato notevole capacità - in un contesto nel quale la realtà delle cose è spesso ignorata e i fantasmi creati per sconfiggere i nemici di parte si rivolgono contro chi li ha creati".



"Chi ha fatto del Mes un mostro adesso può anche convincersi che senza condizionalità quello strumento vada bene; ma ormai tutta la sua base elettorale è pronta a scagliarsi contro chi dovesse dirlo", spiega Monti riferendosi ai 5 Stelle. "Se Conte facesse quello che la coscienza gli detta e lo andasse a spiegare al Parlamento sarebbe la cosa migliore. Ma lo ripeto: è difficile che possa farlo proprio per la natura della sua maggioranza, parte della quale si basa su una falsa narrazione, una vera fake history fatta di tante fake news".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.