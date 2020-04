Nunzia De Girolamo incalza il viceministro Sileri a Non è l'Arena: "Non ho capito, allora...". Lombardia scavalcata?

20 aprile 2020 a

a

a

"A questo punto non ho capito una cosa". A Non è l'Arena Nunzia De Girolamo incalza il viceministro della Salute Pier Paolo Sileri sul tema degli ospedali d'emergenza realizzati d'urgenza in Lombardia per rispodere alla mancanza di posti in terapia intensiva nelle altre strutture.

Ascani e Sileri positivi al Covid-19? Un disastro in Rai: "Ospiti fissi", ecco quali programmi rischiano di saltare

"Abbiamo detto di fare i centri Covid per arginare il pericolo di contagio ed era giusto - sottolinea l'ex ministra -, ma sarà permanente quella struttura? La sanità privata è stata informata? I medici ci andranno? Mi sembra che queste strutture siano fonte di discordia nella sanità lombarda". Tana per il governo, visto che Sileri risponde: "Per questo motivo vedo un utilizzo inferiore, per tenere i pazienti che stanno bene, meglio mandarli in una struttura del genere che in una RSA". Domanda: ma Attilio Fontana, governatore della Lombardia con cui il governo è entrato in contrasto più volte in queste settimane, è stato informato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.