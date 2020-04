Giorgia Meloni avverte Silvio Berlusconi: "Attenzione a Giuseppe Conte, è una trappola"

20 aprile 2020 a

a

a

Giorgia Meloni ha messo in guardia Silvio Berlusconi da Giuseppe Conte, che prova a strizzare l’occhio a Forza Italia nel caso in cui le cose dovessero andar male con il M5S a causa del Mes. Intervistata da La Stampa, la leader di FdI ha analizzato le ultime dichiarazioni del premier, secondo cui FI avrebbe fatto un’opposizione costruttiva a differenza degli altri partiti del centrodestra. “Ho la netta impressione che stia lisciando il pelo a Berlusconi. Non credo che FI sia interessata - ha sottolineato la Meloni - ma ho percepito in quelle parole il tentativo di allontanare da noi un alleato. Forse Conte sta cercando un piano B e con tutti i salti della quaglia che ha fatto non mi stupirebbe”. Un piano B per fare cosa? La Meloni sembra avere le idee piuttosto chiare: “Parto da una constatazione, i 5 Stelle si sono spaccati su molte cose, mi riferisco alle nomine ma soprattutto al Mes. Ecco, alla fine il M5S dovrà subire la posizione del Pd che al Mes vuole ricorrere. Lo stesso Conte tra le righe fa capire che a quel meccanismo farà ricorso. Se questo accadrà, i 5 Stelle si spaccheranno e per il governo si aprirà un bel problemino in Parlamento”.

"Vietato alimentare il malcontento". Conte chiama il Cav e insulta Meloni e Salvini: ci vuole muti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.