Non è l'arena, Matteo Salvini durissimo contro De Luca: "Come spiega gli ospedali chiusi in Campania?"

20 aprile 2020 a

a

a

Alle sparate di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania che minaccia di chiudere i confini se la Lombardia e le regioni del Nord decidessero di anticipare la data di riapertura in seguito al lockdown per coronavirus, risponde Matteo Salvini. Lo fa in collegamento a Non è l'arena di Massimo Giletti, nella puntata in onda su La7 domenica 19 aprile. Cosa risponde a De Luca?, chiede Giletti. E il leader della Lega non fa sconti: "Mi piacerebbe che De Luca mettesse la stessa passione per riaprire gli ospedali chiusi in Campania e fare tamponi. La Campania fino a poco tempo fare era ultima in Italia per numero di tamponi fatti", ha concluso Salvini, rispedendo le accuse al mittente.

"Stia attento alla magistratura". Chirico, una bomba su Conte: ciò che il premier non considera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.