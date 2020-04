Mara Carfagna, aleggia l'ipotesi nuovo governo: "Mario Draghi rappresenta la metafora di quel che servirebbe"

20 aprile 2020 a

a

a

Anche Mara Carfagna dell'idea che serve un governo di unità nazionale. "La fase 2 non è ancora cominciata e già volano gli stracci all'interno della maggioranza. È difficile pensare che il governo possa affrontare la ricostruzione in queste condizioni. Servono l'autorevolezza e lo spirito di condivisione con cui si usci dal Dopoguerra o dagli anni del terrorismo. Creare questo spirito spettava al governo. Non è avvenuto". La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in un'intervista a Repubblica, non nega la possibilità di sostenere un nuovo governo con Conte premier o di larga intesa. "È una domanda prematura - mette però le mani avanti -, nessuno di noi si vuole sostituire al Presidente della Repubblica, nei confronti del quale nutriamo la massima fiducia. La situazione nel Paese è drammatica. Le previsioni del Fmi sul calo di Pil dicono che in Europa peggio di noi c'è solo la Grecia. Per rialzarsi serve più credibilità, poi vedremo chi saprà esprimerla" e "Draghi rappresenta la metafora di quel che servirebbe. Una figura stimatissima in Italia e all'estero". Ed ecco che la Carfagna non risparmia critiche a quanto fatto da Conte e compagni. Nel mirino, in particolare, il ritardo con cui l'esecutivo si è mosso per affrontare l'emergenza coronavirus. Un ritardo costato carissimo.

"Vietato alimentare il malcontento". Conte chiama il Cav e insulta Meloni e Salvini: ci vuole muti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.