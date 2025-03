"Carfagna segretaria di Noi Moderati": grossa novità nel centrodestra

"Un giorno importante per il centrodestra", ovvero quello in cui si celebrano i due anni e mezzo di governo, definito tra i più stabili della Repubblica italiana, Noi moderati, in conferenza stampa, presenta la sua nuova squadra dell’ufficio di presidenza. A Maurizio Lupi e Saverio Romano, rispettivamente già presidente e coordinatore politico del partito, si affiancano Mara Carfagna, segretaria, Alessandro Colucci, responsabile nazionale organizzativo, Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti locali, Marco Di Stefano, responsabile nazionale Dipartimenti, Mariastella Gelmini, capo delegazione al Senato, Renzo Tondo, tesoriere, Pino Galati, vice presidente vicario e Ignazio Messina, portavoce. La vocazione, e l’obiettivo, di Noi moderati, che lavora da inizio dicembre per radicarsi sui territori e non solo tanto da aver raggiunto più di 20mila iscrizioni, è quello di "rafforzare l’area moderata, cattolica e liberale", spiega Gelmini, ma anche quello di rappresentare il "popolarismo sturziano, che ci contraddistingue dagli altri partiti della coalizione" e "quel ceto medio che ha perso il potere d’acquisto negli ultimi otto anni", le fa da eco Romano.

Un partito, ancora, "aperto, scalabile e contendibile", "coeso e solido", un partito soprattutto che guarda al Ppe, di cui vuole e deve essere costola nel solco della democrazia. Proprio con in mente la stella popolare del Partito popolare europeo, di cui è parte integrante al Parlamento di Strasburgo, la compagine di Lupi organizzerà l’11 aprile un evento in cui verrà fatta una riflessione sul popolarismo europeo e in cui ci si preparerà al Congresso di Valencia. Non sarà l’unico appuntamento di Noi moderati. Un’altra occasione di dialogo verrà data sul tema della salute (data ancora da definire), un diritto che deve essere accessibile a tutti.

"Il partito - dice il presidente - si presenterà a tutte le elezioni regionali, e a giugno avremo un vice sindaco. Era importante oggi fare il secondo step perché sono stati tre mesi di lavoro importanti. Anche i sondaggi ci stanno consolidando intorno al 2% e quindi il nostro obiettivo è quello di crescere da qui fino al 2027. Vorremo superare il 3% che è la soglia di sbarramento previsto dall’attuale legge elettorale".