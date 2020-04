Sondaggio Swg per Enrico Mentana, brutte notizie per Giuseppe Conte: "Il 42 per cento degli italiani non vuole l'attuale governo"

20 aprile 2020 a

a

a

Il governo traballa. I giallo-rossi rischiano di perdere le poltrone. Secondo il sondaggio di Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana il 42 per cento degli italiani ritiene che per gestire la ripresa economica dopo l'emergenza coronavirus debba esserci un altro governo. Il 25 per cento infatti è a favore delle elezioni, tra questi il 65 per cento sono elettori della Lega e il 60 di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Non solo, perché il restante 17 per cento degli italiani è pronto a sostenere un governo di unità nazionale. Brutte notizie dunque per Giuseppe Conte e compagni: un 42 per cento degli scontenti a fronte del 40 per cento convinto che il governo attuale debba continuare nel suo operato. Ovviamente in questa percentuale ci sono gli elettori del Pd (80 per cento) e del Movimento 5 Stelle (74). Insomma, una Caporetto se si considera che il 18 per cento riferisce di "non sapere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.