Mes, Matteo Renzi: "Per prenderlo vado a Bruxelles a piedi. Il M5s? Cambierà idea"

Matteo Renzi almeno sul Mes sembra non cambiare idea. "Questo governo ha portato a casa un buon accordo in Europa, grazie alla leadership di Macron, che noi abbiamo intelligentemente appoggiato e tutto il resto lo vedremo con calma", ha ammesso ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. I 36 miliardi del Mes per le spese sanitarie "li prenderei di corsa, vado a piedi a Bruxelles a prenderli, ma è ovvio. Ti danno dei denari a condizioni buone, chi è che dice di no? Il presidente del Consiglio, ne sono assolutamente certo, non dirà di no al Mes".

Ma Giuseppe Conte non sarà il solo a fare dietrofront sul Fondo Salva-Stati proposto dall'Ue come toppa per l'emergenza coronavirus: "I grillini se ne facciano una ragione. Hanno cambiato idea su tutto, lo faranno anche sul Mes". Poi l'allora rottamatore non può fare a meno di elargire consigli. "Dico al premier che fa bene giovedì a combattere la sua battaglia in Europa, ma non si preoccupi delle dichiarazioni di un Di Battista o un sovranista a caso, perché quello avuto dall'Europa è già un grande successo". Insomma, questo Meccanismo europeo di stabilità è da firmare.

