L'Aria che tira, Licia Ronzulli irride Elly Schlein: "Roba da matti, fa ridere"

"Ma roba da matti!": Licia Ronzulli, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, ha commentato così le dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein a proposito della vittoria di Zohran Mamdani come sindaco di New York. "Bel risveglio, la sinistra vince con parole chiare", ha esultato la leader dem. Mentre la senatrice di Forza Italia ha fatto sapere che lei non avrebbe votato: "Sarei rimasta a casa, non avrei votato neanche Cuomo".

Poi, tornando ai festeggiamenti di Schlein, ha detto: "Mi fa ridere come la sinistra cerchi di accaparrarsi dei simboli che simboli non sono. New York non è l'America. E da chi è stato votato Mamdani andiamo a vederlo". Inoltre, ha descritto il neo sindaco di New York come "un Cetto La Qualunque in salsa americana/musulmana, ha un programma che non sta in piedi, lui parla della 'New York che ti meriti', ma con quali soldi? Facilissimo vincere così, racconti che puoi regalare soldi a destra e a manca. Lui parla di congelamento di 4 anni per gli affitti...".