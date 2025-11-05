Brasile, Carlo Ancelotti sotto assedio: "Non voglio tecnici stranieri"

La Confederazione brasiliana di calcio (CBF) ha ospitato a Rio de Janeiro il 2° Forum degli Allenatori brasiliani, un appuntamento nato per celebrare i protagonisti della panchina verdeoro e riflettere sul futuro del calcio nazionale. Tra i presenti, molte figure storiche del calcio carioca – da Emerson Leão a Oswaldo de Oliveira, fino a Vagner Mancini, oggi presidente della Federazione Allenatori – e un ospite d’onore: Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Seleção, premiato con una targa speciale.

Quello che doveva essere un momento di festa si è però trasformato in un confronto acceso, con l’allenatore italiano finito involontariamente al centro di un dibattito sulla presenza di tecnici stranieri in Brasile. “Non mi piacciono gli allenatori stranieri nel mio Paese", ha ammesso Emerson Leão, campione del mondo nel 1970, "ma dobbiamo riconoscere che la colpa è nostra. Siamo stati noi tecnici brasiliani a permettere questa invasione, perdendo qualità e aggiornamento”. Sulla stessa linea Oswaldo de Oliveira, anche lui premiato durante la serata: “Non volevo un allenatore straniero, ma se doveva arrivarne uno, speravo fosse proprio Ancelotti. Gli auguro di vincere il Mondiale, ma dopo di lui spero che torni un tecnico brasiliano”.