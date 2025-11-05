M5s, i soldoni di Cafiero De Raho: ecco quanto dichiara

Meno della metà rispetto al 2023. Giorgia Meloni, in anticipo rispetto a diversi parlamentari, ha pubblicato la propria situazione patrimoniale: il reddito complessivo della premier è di 180.031 euro lordi, pari a un imponibile di 178.371. La precedente dichiarazione era di 459.460. Nella dichiarazione di quest'anno viene riportato anche «l'acquisto definitivo di una nuova abitazione come prima casa». Sul fronte fiscale l'imposta ammonta a 69.340 euro, da cui sono state sottratte detrazioni per 6.274. Spulciando sempre il sito della Camera vediamo che il vicepremier forzista Antonio Tajani ha dichiarato 187.673 euro: nel 2023 erano poco più di 156mila. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ne ha dichiarati 259mila, in linea con l'anno precedente. E ancora: Adolfo Urso, ministro delle Imprese, è a 126mila; il collega alla Salute Orazio Schillaci a 102; poco più del ministro ai rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, e delle Disabilità, Alessandra Locatelli.

Invariata la cifra di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia (99.623), tremila euro in più di Matteo Piantedosi, titolare del Viminale. Nella maggioranza veleggiano l'avvocato Giulia Bongiorno (Lega), con 3 milioni 200mila euro e Giulio Tremonti (Fdi), a 2 milioni 100mila euro. Passiamo ai leader dell'opposizione. Elly Schlein ha dichiarato 98.471 euro: l'importo è salito di 10mila rispetto all'entrata in parlamento nel 2022. Non c'è il dato aggiornato di Giuseppe Conte: nel 2023 era a poco meno di 107mila.