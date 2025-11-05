Call my agent, l'agenzia degli attori torna su Sky

Sky continua a fare la sua “autoanalisi” al mondo del cinema con l’acclamata serie “metacinematografica” Call my agent che tornerà dal prossimo 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

Giunta alla terza stagione, con un nuovo regista, Simone Spada e la sceneggiatura di Federico Baccomo, la serie mantiene intatta la sua vena autoironica e a tratti sferzante. Non è un caso se, anche quest’anno, tra i numerosi cameo brilla quello iniziale del grande Corrado Guzzanti, per omaggiare la memoria di Elvira, la matrona dell’agenzia CMA, interpretata da Marzia D’Ubaldi, venuta a mancare alla fine delle riprese della seconda stagione.

A una inedita prova d’attore vedremo anche Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios per l’Italia) che ci ha tenuto a sottolineare come tutti gli attori guest star che reciteranno a fianco al cast fisso degli agenti - Michele Di Mauro (Vittorio), Sara Drago (Lea), Maurizio Lastrico (Gabriele), Sara Lazzaro (Monica), Francesco Russo (Pier Paolo), Kaze (Sofia), Paola Buratto (Camilla) in un modo o nell’altro, hanno avuto a che fare professionalmente con il mondo Sky.

A interpretare loro stessi con faccia, storia, nome e cognome veri, saranno dunque: Luca Argentero, deciso a mettere da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia; Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti; Stefania Sandrelli in cerca di una nuova sfida; l’intero cast di Romanzo Criminale – La serie; Miriam Leone pronta a tornare sul set dopo la maternità, il giovane talentuoso Nicolas Maupas e, dulcis in fundo, la coppia Ficarra & Picone pronta a “scoppiare” alla vigilia dei 30 anni di carriera. In altri cameo vedremo anche Giorgia e Tananai. Sky, dunque, non teme la crisi del cinema. Ma non è mancato un pensiero finale ai tanti lavoratori dell’indotto a rischio ben più degli attori. «Perché per loro non siano davvero i titoli di coda».