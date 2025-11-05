Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Giorgia Meloni: "Rovigo? Difesa sempre legittima". Spari al bandito, la sinistra impazzisce

di
Libero logo
mercoledì 5 novembre 2025
Giorgia Meloni: "Rovigo? Difesa sempre legittima". Spari al bandito, la sinistra impazzisce

2' di lettura

La squadra Mobile di Rovigo è impegnata da lunedì 3 novembre sulla tentata rapina in una casa di Grignano (Rovigo) da parte di due-tre banditi, uno dei quali è stato ferito da un colpo di pistola esploso dal proprietario dell'immobile. L'uomo che ha sparato, un 68enne, secondo quanto si è appreso, non risulta essere indagato, in base alla nuova legge sulla legittima difesa. La procura di Rovigo, in una nota, sottolinea che "si procede allo stato contro ignoti per il delitto, in ipotesi accusatoria, di tentata rapina aggravata dall'essere gli autori armati, travisati, per aver commesso i fatti all'interno di un luogo di abitazione". 

La polizia ha sentito il 68enne e altri testimoni, mentre sta visionando le telecamere della zona per risalire al commando che ha agito con il volto coperto da passamontagna. Uno dei malfattori è rimasto ferito dopo la reazione del 68enne che non ha avuto esitazioni nell'usare la propria pistola, sparando forse più colpi, quando all'improvviso si è trovato di fronte ai banditi dopo che avevano fatto irruzione nella sua abitazione. Per questo la questura di Rovigo ha allertato gli ospedali della zona per accertare se qualche persona è ricorsa alle cure mediche per una ferita d'arma da fuoco.

La brutta fine di Milano in mano ai maranza

«Gettami giù la giacca e il coltello, che voglio vendicare mio fratello... La via è tutta sassi, l&r...

Non si è fatto attendere il commento di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha postato sui social il titolo della notizia di Rovigo e ha commentato: "La difesa è sempre legittima".


 

Sempre più in basso Galimberti contro Meloni: "L'aspetto fisico...". FdI lo spiana: "Che tristezza cadere così in basso"

Cosa sarà Ignazio La Russa sul futuro di Giorgia Meloni: "Il Quirinale? Non ci pensa proprio"

Soldoni Giulia Bongiorno "Paperona", cifre-record: la sua dichiarazione dei redditi

tag
giorgia meloni
rovigo
ladro
rapina
sparatoia

Sempre più in basso Galimberti contro Meloni: "L'aspetto fisico...". FdI lo spiana: "Che tristezza cadere così in basso"

Cosa sarà Ignazio La Russa sul futuro di Giorgia Meloni: "Il Quirinale? Non ci pensa proprio"

Soldoni Giulia Bongiorno "Paperona", cifre-record: la sua dichiarazione dei redditi

ti potrebbero interessare

1869x968

L'Aria che tira, Licia Ronzulli irride Elly Schlein: "Roba da matti, fa ridere"

Redazione
3072x2048

M5s, i soldoni di Cafiero De Raho: ecco quanto dichiara

Alessandro Gonzato
1400x933

Elly Schlein pensa di aver vinto a New York: "Splendido Mamdani!"

Redazione
679x392

Che pena i compagni in piazza contro i militari

Pietro Senaldi