Così Taylor Swift ha ucciso il rap americano

Il rap perde colpi. Le rime in sequenza escono dalla classifica dei pezzi più venduti (in Usa) dopo 35 annidi presenza. Nessun rapper è nei primi 40 posti in Billboard Hot 100 (la classifica statunitense) nella patria di un genere nato nei sobborghi Usa e poi esploso a livello mondiale negli anni ottanta. In Usa c’è già chi dà un nome e cognome all’assassino (anzi all’assassina) dell’hip hop. La graduatoria è, infatti, dominata da Taylor Swift. Tutti i brani di The Life of a Showgirl (il suo ultimo album) sono nei primi 40 posti. Una classifica che oggi premia artisti più mainstream (“popolari”), proprio come la Swift o come Sabrina Carpenter, altra cantante e attrice lanciata da una serie di Disney Channel (come Miley Cyrus, Selena Gomez e Olivia Rodrigo), o generi che piano piano hanno sempre più preso il sopravvento: il country o il reggaeton. La stessa Beyoncé, sposata col produttore e rapper Jay Z, ha pubblicato un disco di musica country, a certificare la crescita di un genere spesso sottovalutato o snobbato, ma che è parte integrante della cultura Usa.

DIBATTITO

Il dibattito ovviamente si è acceso oltreoceano, cercando di capire cosa c’è dietro questo dato incontrovertibile. C’è chi ha sottolineato che polarizzandosi l’ascolto della musica vengono premiati pezzi ed artisti più iconici. Il rap continua ad essere prodotto e ascoltato sottolineano quelli che non credono in una crisi del genere musicale - ma arrivano da un altro contesto. Sono figli di cultura underground molto attiva e, soprattutto, autentica. Come se ci fosse un ritorno all’origine di un genere nato per strada, da personaggi che non avevano un vero e proprio background artistico e musicale “regolare”. Molti di questi brani spopolano in stream o su piattaforme come Spotify o Apple Music, non riuscendo però a raggiungere le radio o anche le vendite dei singoli dei grandi del pop più venduti. Parte del problema è anche nelle recenti modifiche alle regole di Billboard. Le nuove norme, infatti, sembrano penalizzare i brani con parabole di ascolto più rapide, tipiche della trap e di molta musica rap, favorendo invece brani pop o country che hanno una presenza costante e prolungata nel tempo. Dopo un certo numero di settimane, inoltre, un brano che scende oltre una determinata posizione, viene rimosso. Se dopo 20 40 settimane di permanenza in classifica, un brano va sotto la 50esima posizione, viene escluso. A questa sorta di “giustificazione” al mondo del rap, viene ribattuto che fino ad una settimana fa un brano come Luther, del rapper Kendrick Lamar (uscitro nel novembre 2024) era in nei top 40 da quasi un anno.