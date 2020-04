Sondaggo Ixè per Cartabianca: testa a testa Lega-Pd, Matteo Renzi umiliato e irrilevante sotto il 2%

22 aprile 2020 a

a

a

L’ultimo sondaggio Ixè per Cartabianca, la trasmissione in onda su Rai3, rileva le intenzioni di voto degli italiani al 21 aprile. Ovviamente il tema delle elezioni anticipate è sfumato con la comparsa dell’epidemia da coronavirus, ma rimane comunque alto l’interesse nel seguire le presunte variazioni nei consensi dei partiti. La Lega di Matteo Salvini conferma il primato, ma allo stesso tempo il calo continua: il 30% sembra essersi allontanato parecchio, l’ultima rilevazione è al 25,9% (-0,1). Si assottiglia sempre di più la distanza tra il Carroccio e il Pd di Nicola Zingaretti, che guadagna lo 0,3% e arriva al 22,9%. Deciso passo in avanti del M5S: +0,4 in una settimana e 16,4%. Stabile Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia (12,5%), recupera qualcosa Forza Italia 7,7%, +0,2). Infine, quasi umiliante il dato di Matteo Renzi, che è sceso addirittura sotto il 2%: è dato all’1,9%, Italia Viva è praticamente irrilevante a livello elettorale.

"Esperti incerti, decida il politico". Conte, dipendenza dalla scienza: l'ex tecnico Monti lo mette in guardia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.