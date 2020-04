Matteo Salvini sul Consiglio europeo: "Approvato il Mes", il fallimento di Conte e la dipendenza da Berlino e Bruxelles

23 aprile 2020 a

“Sconfitta, fallimento, disfatta. Oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare, violando la legge”. Matteo Salvini usa ben altre parole rispetto a Giuseppe Conte, che in toni trionfalistici ha annunciato la fregatura proveniente dal Consiglio europeo: i Paesi membri potranno immediatamente ricevere aiuto con gli strumenti messi sul tavolo già due settimane fa, a partire dal Mes, mentre proseguirà la discussione sul Recovery fund che vede il premier schierato in prima linea. Per il leader leghista l’approvazione del Meccanismo europeo di stabilità - al quale l’Italia non ricorrerà, almeno fino a quando Conte ci terrà a rimanere a Palazzo Chigi - è una “drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Di tutto il resto, come del Recovery fund, si parlerà solo più avanti, ma già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles”. Inoltre Salvini ritiene che le promesse di Conte di non usare il Mes rischiano di rivelarsi “fake news” se non dovesse essere istituto il fondo richiesto. “Ladri di futuro, di democrazia e di libertà”, è l’accusa pesante dell’ex ministro, che mantiene alta la guardia: “Noi ci siamo e non ci arrendiamo”.

