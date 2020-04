PiazzaPulita, Matteo Renzi entusiasta per le mosse Ue: "Mes, Recovery Fund, Bce? Fatto tutto il possibile"

24 aprile 2020 a

Se il plauso di Matteo Renzi è incondizionato, a tutto tondo, è lecito farsi venire dei dubbi. Un plauso, quello del fu rottamatore, rivolto all'Europa a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella del 23 aprile. Si discuteva dall'accordo raggiunto in Europa sugli aiuti ai paesi per il coronavirus, tra Mes e Recovery Fund, e il leader di Italia Viva non ha alcun dubbio: "L'Europa ha fatto tutto quello che doveva fare. L'intervento sulla Bce, l'intervento sulla Bei, ha tolto il patto di stabilità, ha attivato SURE e oggi ha messo in campo il recovery fund". E ancora, sul Mes, Renzi aggiunge che si tratta di "un semplice prestito di 37 miliardi da investire sulla sanità a condizioni stroardinariamente light". Accordo perfetto, secondo Renzi. Come detto, ragione di per sé valida per dubitare di tale perfezione...



