Bertolucci, Djokovic alla "ultima spiaggia": la profezia su Sinner

Con il bulgaro Dimitrov, agli ottavi, ha rischiato l'eliminazione e solo il ritiro di Grigor gli ha aperto la porta dei quarti. "E' stata una partita molto particolare dato che Grigor stava giocando un match praticamente perfetto. Sinner mi è parso, in quel caso, molto limitato dal dolore al gomito dal quale pare essersi ripreso pienamente", sottolinea Bertolucci. "Con Shelton ha vinto tre set a zero e dice di aver ritrovato la condizione giusta nonostante le vistose fasciature, dobbiamo fidarci di ciò che ci dice". Contando i 3 mesi di squalifica, Sinner non vince un torneo dal primo slam di stagione, gli Australian Open. Ma per Bertolucci è assurdo parlare di "crisi": "Le statistiche ci dicono che i top player perdono in media otto incontri ogni stagione. Al momento Sinner è a cinque, dobbiamo rassegnarci che non può sempre vincere. Al rientro dopo i mesi di sospensione ha praticamente sempre centrato finali e semifinali, è qualcosa che i tifosi devono mettersi in testa".