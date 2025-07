In Onda, Bersani infanga Nordio: "Che ministro abbiamo"

Pier Luigi Bersani ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. L'esponente del Partito democratico commenta il caso-Almasri. "Questi digeriscono tutto, il problema però è più serio. Il ministro Nordio con Palazzo Chigi ha rimandato a casa - con volo di stato - un torturatore, stupratore. Poi hanno accusato il procuratore di Roma. Ora si scopre che il ministero ha imbrogliato le carte e mentito a Parlamento e stampa. Abbiamo un ministro che dopo tutto questo ci spiega lui come riformare la giustizia, seguendo il solco come Berlusconi. Per molto meno deve andare a casa, per carità, magari potrebbe prendere un altro ruolo tanto l'amichettismo...".

D'altronde la posizione del dem nei confronti del ministro della Giustizia non è nuova. Già nel 2023 andava dicendo: "Se si dimette, non mi lamento, né mi metto a piangere. Questo è sicuro. Magari avrà anche intenzione di cominciare a fare il ministro, perché per adesso mi sembra che faccia solo l’agit-prop contro i magistrati".