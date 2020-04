Mes, Giorgia Meloni e il filmato alla Camara: "Il tradimento M5s che esegue gli ordini del Pd"

24 aprile 2020 a

Ci ha provato, Giorgia Meloni. In aula alla Camera si è rivolta al M5s, chiedendo a loro di votare con Fratelli d'Italia l'ordine del giorno contro il Mes approvato da Giuseppe Conte e chiesto a gran voce dal Pd. Niente da fare: emendamento bocciato. E la Meloni, dopo il "no" dell'aula, si è sfogata su Twitter, postando il video della votazione a Montecitorio. A corredo, il commento: "Questo è il voto appena tenutosi in Parlamento sull'odg di Fratelli d'Italia che diceva l'Italia non acceda in alcun caso al Mes". E ancora, aggiunge: "L'odg è stato respinto, ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5S che anche stavolta tradisce ed esegue ordini Pd. Vergogna". Parole pesantissime per inquadrare un atto politico che, ai grillini, potrebbe costare anche quel poco di consenso che ancora gli era restato.

