Roberto Gualtieri, mozione di sfiducia della Lega: "Ignobile gestione della trattativa con l'Ue"

La Lega presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Roberto Gualtieri. Lo ha annunciato Massimo Garavaglia alla Camera durante la dichiarazione di voto finale sul decreto Cura Italia, specificando che la mozione sarà presentata sia al Senato che a Montecitorio. “Il paese e le imprese italiane vogliono riprendersi la loro libertà - ha dichiarato il deputato leghista - e l’unica via è liberarsi di un governo inadeguato che ci ha svenduto all’Europa. Cominciamo annunciando che già oggi presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Economia”. Mozione che, all’interno del Carroccio, era stata paventata più volte nelle ultime settimane soprattutto da Claudio Borghi: “Sfiducia contro Gualtieri per l’ignobile gestione dei negoziati all’Eurogruppo che ha presentato il Mes come principale strumento finanziario”.

