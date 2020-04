Coronavirus, schiaffo agli italiani in difficoltà: cosa regala Montecitorio. L'annuncio di Roberto Fico

24 aprile 2020 a

Schiaffo agli italiani e alle difficoltà. Il governo dona ben 16 pc agli studenti che ne hanno bisogno. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook di Roberto Fico, dove esulta: “La Camera dei deputati donerà i propri pc a quegli studenti che non hanno la possibilità di provvedere da soli per seguire la didattica a distanza. Abbiamo voluto accogliere l’appello della sindaca di Roma Virginia Raggi, mettendo a disposizione sedici computer che fino a poche settimane fa erano collocati nella Galleria dei Presidenti di Montecitorio. Un piccolo gesto per supportare i ragazzi in questo momento e per garantire il diritto allo studio“. Altro che piccolo gesto, una miseria resa ancora più ridicola dal fatto che - come ricorda Il Tempo - arriva da un organismo che vanta un bilancio pari a un miliardo di euro l'anno. Non solo, perché subentrerebbe anche un altro problema: con tutte le persone che ne hanno bisogno, chi deciderà chi saranno quelle più fortunate?

