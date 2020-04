Giuseppe Conte, panico in videoconferenza del Consiglio europeo: “Charles, puoi rileggere per favore?”

25 aprile 2020 a

a

a

Ennesima figuraccia di Giuseppe Conte durante la videoconferenza del Consiglio europeo, quella in cui si doveva decidere degli aiuti economici destinati a fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Scusa Charles, puoi rileggere la versione finale?", questa la frase che il premier - secondo il retroscena del Fatto Quotidiano - ha pronunciato al belga Charles Michel, presidente del vertice europeo. Conte infatti ha voluto essere rincuorato sulle misure urgenti e ha voluto assicurarsi di aver sentito bene. E così Michel è stato costretto a rileggere tutto il testo, soprattutto la parte in cui si diceva che "abbiamo inoltre convenuto di lavorare per la creazione di un fondo per la ripresa che è necessario e urgente".

"Mes, ecco il tradimento dei grillini". Video clamoroso dalla Camera: Meloni mostra la morte del M5s

Nella migliore delle ipotesi però questi soldi necessari ora per far ripartire l'economia arriveranno con l'anno nuovo. Uno schiaffo dunque a tutte quelle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Non solo, perché l'approvazione del Mes comporterà un prestito che l'Italia dovrà restituire nonostante la crisi. L'idea invece rilanciata da Conte del Recovery Fund non è andata a buon fine: il fondo di ripresa creato ad hoc per emettere i recovery bond la cui garanzia è rappresentata dal bilancio Ue, non piacciono ad Angela Merkel e compagnia bella. L'Ue infatti ha preso tempo per pensarci portando a segno un'altra sconfitta del nostro premier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.