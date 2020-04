Silvio Berlusconi dalla parte dell'Europa: "È scesa in campo, mi dispiace che Salvini e Meloni siano di un'altra idea”

25 aprile 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi sempre più lontano dagli alleati di centrodestra. "Il nostro voto sul Mes non potrebbe essere che favorevole”, ribadisce in una lunga intervista al Foglio ammettendo, un po' rammaricato,di essere dispiaciuto che Matteo Salvini e Giorgia Meloni, “non siano su questo punto della mia stessa opinione”. Il leader di Forza Italia sembra convinto che, ora come ora, l'Europa sia "scesa in campo con una serie di strumenti estremamente importanti” come la decisione al vertice “di dare il via libera al Recovery Fund” ritenuta da lui stesso “molto importante” e “un passo sula strada giusta” anche se “bisognerà vederne la concreta realizzazione”.

Sette vite, Berlusconi si smarca dagli alleati? Impensabile, il sondaggio parla chiaro: le nuove cifre di Forza Italia

Sì, perché l'Ue ha ben pensato di approvare il Mes, un prestito che sarò dovuto restituire dai paesi in difficoltà, ma non al Recovery Fund, il fondo garantito dal bilancio europeo. Per il Cav c'è solo una soluzione per traghettare il Paese fuori dall'emergenza: Mario Draghi. Berlusconi infatti si dice “totalmente d’accordo” con l'ex governatore della Bce. A maggior ragione quando quest’ultimo ha espresso il concetto secondo il quale “davanti a circostanze imprevedibili per affrontare questa crisi occorre un cambiamento di mentalità, come accade in tempo di guerra”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.