Coronavirus, "il decreto aprile lo scrivi con noi": la maggioranza avvisa Roberto Gualtieri, basta bavagli al Parlamento

Il bavaglio al Parlamento non piace a nessuno, neppure ai giallorossi che hanno visto anche il decreto Cura Italia arrivare alle Camere blindato. E così il nuovo "decreto aprile", quello che darà il via a nuove misure per far fronte all'emergenza coronavirus "va scritto con la maggioranza", prima recependo nel testo le modifiche al Cura Italia accantonate per mancanza di risorse e poi lasciando margine per modifiche parlamentari. Questo l'avvertimento espresso - da quanto riferisce Il Fatto Quotidiano - dai capigruppo di M5S, Iv e LeU a Roberto Gualtieri, ministro delle Economie e delle Finanze. In via teorica i nuovi provvedimenti dovranno essere approvati settimana prossima anche se con ogni probabilità slitteranno ai primi di maggio. Ma tanto ormai Giuseppe Conte e compagni ci hanno abituati ai ritardi.

Il decreto aprile contiene anche una richiesta di extra-deficit, già approvata dal Cdm, che porta il disavanzo pubblico al 10,4 per cento del Pil nel 2020. Cifre drammatiche se si considera anche il crollo previsto del 7,2 per cento dei consumi, del 5,7 dei redditi e del 12,3 degli investimenti. Ci attenderanno giorni difficili, dunque.

